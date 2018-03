Das ist ab 2019 der Alltag in der Arealüberbauung am Grabenweg in Möriken: Das Licht der Sonne aktiviert die auf dem Dach des Attikageschosses, auf den Attikaterrassenbrüstungen und in Fassaden installierten Photovoltaikanlagen zur Herstellung von Strom. Dieser eigens produzierte Solarstrom wird in erster Linie im Areal selber verwendet und unter den Wohnungsbesitzern, die sich als Strom-Eigenverbrauchsgemeinschaft zusammengeschlossen haben, abgerechnet. Der Zusammenschluss der Wohnungseigentümer zu einer Strom-Eigenverbrauchsgemeinschaft führt dazu, dass zwischen der Arealüberbauung mit 36 Wohnungen und dem Elektrizitätsversorgungsunternehmen (EVU) nur noch eine Schnittstelle mit nur einem bidirektionalen Zähler notwendig ist. Dieser Zähler misst den Strombezug vom Netz und die Überschussproduktion aus den Photovoltaikanlagen. Der im Areal produzierte Stromüberschuss wird an das örtliche EVU verkauft. Möglich wurde diese Lösung dank dem innovativen EVU RTB Möriken-Wildegg, das damit ein tatkräftiger, pragmatischer Förderer der 2000-Watt-Gesellschaft und der Energiestrategie 2050 ist. Der «Eigenverbrauchsmanager» optimiert und belohnt Neben der Sonne spielt der Eigenverbrauchsmanager eine wichtige Rolle: Er erlaubt in jeder Wohnung eine exakte und flexible Auswertung des selbst genutzten Solarstroms und führt zu einem Bonussystem für die Bewohner: Wird kein eigener Strom produziert, zahlt der Bezüger den normalen Tarif des Stromversorgers. Steht genügend Solarstrom zur Verfügung, fällt der Preis im besten Fall (bei Solarstromüberschuss) auf Stufe Niedertarif. Das Bonussystem motiviert die Bewohner ausserdem, den selbst produzierten Solarstrom zu sinnvollen Zeiten zu nutzen. Die Software erstellt automatisch die Energieabrechnung für alle Strombezüger. Diese Transparenz bringt den Bewohnern Klarheit über ihr Nutzungsverhalten und ermöglicht die unmittelbare Belohnung eines nachhaltigen Energieverbrauchs. Denn gemäss Johan Verbiest, Gebäudetechnikexperte der Renggli AG, ist «das Verhalten des Nutzers am Ende über die Energieeffizienz eines Gebäudes entscheidend». Einen anderen Vorteil des Energieverbrauchsmanagers erläutert Martin Kummer. Er ist als Bauherr und Generalunternehmer auch mit dem Verkauf der Eigentumswohnungen betraut. «An einer automatisch erstellten Stromabrechnung sind neben den Bewohnern auch die Immobilienbewirtschafter interessiert. Sie profitieren von der Zeitersparnis.» Wohnen – gesund und bewusst Gesunder Wohnkomfort wird bei Bauten nach Minergie-P-Eco grossgeschrieben. Moderne und nutzerfreundliche Komfortlüftungen sorgen für eine hohe Qualität der Raumluft und eine automatische Steuerung der Luftzufuhr. Das Sole-Wasser-Wärmepumpensystem erlaubt, im Sommer die Wärmepumpe passiv laufen zu lassen, um mit dem «erdgekühlten» Wasser die Wohnungen über das Bodenheizungsverteilnetz zu kühlen. Im Winter bewirken die gut isolierenden Holzwände der Gebäude ein angenehmes warmes Temperaturempfinden. «Dieses Gesamtkonzept des nachhaltigen Bauens und Nutzens kommt gut an. Das zeigt die Tatsache, dass von den 36 nur noch vier Eigentumswohnungen zu kaufen sind», sagt Martin Kummer. Vorläufer für autonome Wohnanlagen Energetisch optimiert, mit Fokus auf Solarstrom, einem neuartigen Energieverbrauchsmanager und hoher Eigenstromnutzung stellt das Projekt «swisswoodhouse» Möriken einen wichtigen Beitrag für die schweizerische Energiewende dar. Für den Architekten und Initiator Werner Setz ist die Überbauung ein Vorläufer für zukünftige autonome Wohnanlagen: «Ich schätze, in 10 bis 15 Jahren werden autonome Siedlungen zur Realität. Wir wissen schon lange von dieser Notwendigkeit. Allein die Technik hat bisher gefehlt. Jetzt ist sie, dank dem Eigenverbrauchsmanager und den Möglichkeiten, Energie auch saisonal zu speichern, vorhanden.»