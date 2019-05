Maestro Zobler arbeitet schon seit den Anfängerjahren in der Brauerei Feldschlösschen. Auf der rund 1½-stündigen Schauspielführung mit ihm erfährt man viel Wissenswertes über die Geschichte der Brauerei Feldschlösschen von den Gründerjahren an. Auf der Suche nach dem Heiligen Gral sieht man die zahlreichen Facetten des Schlosses und wird nach der Führung mit einem Apéro im Feldschlösschen-Restaurant belohnt. Für Einzelpersonen wie auch Gruppen ab Fr. 30.– pro Person.

Eintauchen in einen authentischen Erlebnisort der historischen Wohn- und Gartenkultur. Flanieren im Lustgarten. Dabei die ehemaligen Bewohnerinnen und Bewohner des Schlosses auf einer Tour mit sprechenden Bildern kennen lernen: Willkommen auf dem barocken Schloss in Wildegg – mit den neuen Attraktionen «Jagd & Wild» und «Superstars im Gemüsegarten».

Das Strohmuseum im Park widmet sich der aussergewöhnlichen Geschichte der Freiämter Hutgeflechtindustrie. Das zeitgemässe Museum in einer ehemaligen Fabrikantenvilla ist vielseitig, multimedial und interaktiv. Im Park, der mit seinem einzigartigen Gehölzebestand zum Verweilen einlädt, können Getränke, Kaffee oder Glacen genossen werden. Öffentliche Gratisführung: jeden 1. Sonntag im Monat um 14 Uhr Öffnungszeiten: Mi–Sa, 14–17 Uhr, So, 12–17 Uhr

In Vogelsang bei Turgi, am Zusammenfluss von Aare, Reuss und Limmat, finden Industriekultur und Natur zusammen. Wochentags empfängt der Gastronomiebetrieb Wasserschloss seine Gäste mit saisonalen Mittagsmenüs und selbst gemachten Kuchen und Wähen. Abends und an Wochenenden verwandelt sich das «Wasserschloss» in ein idyllisch gelegenes Festlokal mit Blick auf die Limmat.

In der Ausstellung «Geschichte >verlinkt<» surft man auf Augenhöhe mit dem fliessenden Wasser der Limmat durch die Geschichte der Stadt und Region Baden – innovativ, multimedial und interaktiv. Den Weg weist nicht die Chronologie der Ereignisse, sondern Ihr individuelles Interesse. Ein besonderes Highlight sind die zahlreichen Stationen, an denen es heisst: Mitmachen und ausprobieren!

Caspar Wolf (1735–1783) gilt heute als wichtigster Schweizer Landschaftsmaler des 18. Jahrhunderts. Das Museum in Muri würdigt diesen Schweizer Künstler mit einer speziell konzipierten Ausstellung – der umfassendsten, permanenten Präsentation seiner Werke – mit wechselnden Kabinettausstellungen in den neu hergerichteten historischen Räumen des im Jahr 1610 erbauten Singisenflügels.

Die erste Ausstellung im neuen Stapferhaus widmet sich dem Thema «Fake»: Der Neubau am Bahnhof Lenzburg hat sich in das «Amt für die ganze Wahrheit» verwandelt und lädt seine Besucherinnen und Besucher ein, den Lügen auf den Zahn und der Wahrheit den Puls zu fühlen. Neu gibt es eine spezielle Spur für Kinder und Jugendliche – für einen vereinfachten und spannenden Zugang zur Ausstellung und zum Thema.

Tipp 19: Stadtbummel in Grün

Der Stadtbummel in Grün führt an lauschige Plätzchen und kleine Oasen mitten in der Altstadt. Bunte Überraschungen warten zwischen Pflastersteinen, an Mauern und in liebevoll gehegten Gärtchen. Aussergewöhnliche Pflanzen und Überlebenskünstler erfreuen jedes Herz.

Informationen: Tel. 062 745 71 72, www.zofingen.ch