Markstimmung: Schweiz: Leicht negative Tendenz -- Wall Street: Leicht unter Druck (Dow Jones Index und S&P 500 Index knapp unter Rekordniveau – NASDAQ minimal unter Druck), Möglichkeit von 3 Zinserhöhungen im 2017 -- Gold wieder leicht über der Marke von 1‘200 US$ pro Unze (Aktuell: 1‘289)! Öl schwingt sich nach oben (52.54 US$) -- Euro, verliert gegenüber dem US$ wieder an Boden (Dollarindex, höchster Stand seit 14 Jahren) – Burkhalter Holding mit Dividendenerhöhung und starker Performance – Starke Tendenz bei EMS-Chemie.

Anlagevorschlag: Volle Kraft voraus lautet die Devise beim Tabakgiganten Philip Morris (Börsensymbol: PM US) an der New Yorker Börse. Das mit 178 Milliarden US$ bewertete Unternehmen begeistert einmal den konservativen Anleger auf das Vorzüglichste. Auf keinen Fall dürfen Sie dieses Papier zum jetzigen Zeitpunkt abstossen: Der Aufwärtstrend ist mehr als intakt. Sicherlich ist das aktuelle Kurs-/Gewinnverhältnis mit 24,88 Punkten mehr als sportlich, doch die Gewinnaussichten rechtfertigen das Festhalten an dieser Position. Die aktuelle Dividendenrendite von 3,68% begeistert auf der ganzen Linie. Am 20. April 2017 ist ein mehr als wichtiger Tag: die Bekanntgabe der nächsten Quartalszahlen. Ich gehe davon aus, dass sich der positive Trend auch in dieser Periode bestätigen lässt. Bislang hat sich das Halten dieser Position mehr als gelohnt. Obwohl der Titel sehr konservativ ausgerichtet ist, wird der Benchmark ohne weitere Probleme geschlagen. Auf eine Frist von drei Jahren sollte der Aufwärtstendenz des Unternehmens nahtlos weitergehen können. Die Dividende sollten Sie auf jährlicher Basis aufbewahren und danach in neue Aktien reinvestieren. Aufgrund der starken Verfassung des Titels ist der Einsatz von gedeckten Calls wirklich nicht opportun und begrenzt unnötigerweise Ihr Gewinnpotential.