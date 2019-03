Markstimmung: SMI massiv über dem Niveau von 8 888 (Aktuell: 9 460) - Wall Street: US-Wertschriftenmärkte: +0.45% -- Möglichkeit von nur einer Zinserhöhung im 2019 -- Gold über der Marke von 1200 US-$ pro Unze (Aktuell: 1298 US$)! Öl schwingt sich nach oben (60.50 US$) – Lonza (LONN SW) kommt zurück – Gedeckte Calls: Gebot der Stunde

Firma: Intuitive Surgical, Inc. (Börsensymbol: ISRG US)ist ein US-amerikanisches Medizintechnikunternehmen. Der Konzern gehört zu den führenden Anbietern von Robotersystemen, die innerhalb der minimal invasiven Chirurgie (MIS) eingesetzt werden. Kernprodukt des Unternehmens ist das sogenannte da Vinci®-System. Das eigens von Intuitive Surgical entwickelte Produkt wird sowohl bei Eingriffen im Thoraxbereich oder am Herzen als auch in der Urologie und Gynäkologie verwendet. Das System besteht aus einer Operationskonsole, einem hochauflösenden Bildschirmsystem mit 3D-Virtualisierung sowie patentierten Instrumenten. So bietet die Apparatur dem Benutzer die Möglichkeit, selbst schwierige Eingriffe und Operationen bei nur geringer Inzision noch präziser durchführen zu können. Zu den Kunden des Unternehmens gehören in erster Linie Krankenhäuser, außerdem wird das da Vinci®-System auch innerhalb des Militärs eingesetzt. Unter dem Dach der Intuitive Surgical, Inc. entwickeln und produzieren zahlreiche Tochterfirmen verschiedenartige Produkte, die innerhalb der operativen Medizin gebraucht werden. Die Tochtergesellschaften vertreiben die jeweiligen Produkte unter eigenem Markennamen. Hierzu gehören unter anderem: EndoWrist, da Vinci®-Si oder Single-Site. (Quelle: www.finanzen.net)

US-Operationsroboterproduzent startet durch: +287% in fünf Jahren

Anlagevorschlag: Seit dem Jahresanfang läuft alle rund bei Intuitive Surgical (Börsensymbol: ISRG US), denn seit dem Jahresergebnis 2018 ist die Euphorie beim 64-Milliarden-Franken-Wert vollkommen ausgebrochen. Trotzdem dürfen Sie auf keinen Fall diesen Titel ohne einen gedeckten Call in Ihrem Portfolio halten. Die Preis-schwankungen werden auch in der Zukunft zur Tagesordnung zählen. Insbesondere die Verkäufe des mehr als innovativen Systems ausserhalb der USA haben mehr als rasant zugenommen. Aufgrund des starken Ausblicks sollte das Kurs-/Gewinnverhältnis auf unter 48 Punkte per 2020 fallen. Sobald eine Ihrer Call Optionen ausläuft, sollten Sie diese sofort wieder erneuern. Das Unternehmen ist weltweit führend und dürfte den Abstand zur Konkurrenz nochmals signifikant ausbauen. Hier halten Sie einen Future Value der Extraklasse. Die Umsatzrendite wird im 2020 satte 38.8% betragen, was mehr als bemerkenswert für ein Wachstumsunternehmen ist.

Anlagestrategie: Bislang sehr erfolgreich: Das Wachstumsunternehmen zahlt aber keine Dividende aus.

Fazit: Nachladen lohnt sich auf alle Fälle. Mit gedeckten Calls erhöhen Sie Ihre Anlagerendite.

