Markstimmung: SMI über dem Niveau von 8888 (Aktuell: 9134) - Wall Street: US Wertschriftenmärkte: -0.22% – Möglichkeit von keiner Zinserhöhungen im 2019 – Gold über der Marke von 1‘200 US$ pro Unze (Aktuell: 1‘304 US $)! Öl, schwingt sich nach unten (53.72 US$) – Novartis (Börsensymbol: NOVN SW) begeistert– Gedeckte Calls: Gebot der Stunde

Anlagevorschlag: Bleiben Sie weiterhin mit im Spiel auch in Sachen Stryker, obwohl der mit 59 Milliarden Euro evaluierte Titel eine mehr als sensationelle Performance über die letzten fünf Jahre erzielt. Ich bin ein bekennender Fan dieses Unternehmens mit Hauptsitz in den USA. Per 2021 sollte das Kurs-/Gewinnverhältnis auf ultratiefe 20.2 Punkte fallen. Dies ist ein mehr als sensationeller Wert, welcher speziell den konservativen Investor auch in der Zukunft ansprechen sollte. Interessant ist die Umsatzentwicklung des Unternehmens: Lag diese Kennzahl noch bei 11.36 Milliarden USD im 2016, so wird laut meinen Modellen ein Wert von 16.8 Milliarden US$ für das Jahr 2021 in Aussicht gestellt. Die ausgeschüttete Dividende (1.19%), sollten Sie auf keinen Fall reinvestieren, sondern diese als natürliche Absicherung stehen lassen. Das Unternehmen ist mehr als bestens positioniert und sollte über die nächsten fünf Jahre weiterhin eine massive Mehrrendite gegenüber dem S&P 500 Index erzielen können. Die ausgezeichnete Positionierung des Unternehmens im weltweiten Kontext, rechtfertigt mehr denn je ein Engagement bei diesem Titel auch aus der Perspektive eines konservativen Investors.