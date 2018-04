Schwartenbeil hegt ja den dringenden Verdacht, dass sich die geschätzte Leserschaft seiner Kolumne eher aus lebensbejahenden und hüftgoldbewehrten Frohnaturen rekrutiert. Und dass die Fitness-Anbeterinnen und Lowfat-Joghurtlöffler seine Zeilen jeweils schnöde übergehen und die schamlose Fleischlichkeit unserer stets hervorragenden Bebilderung nach einem irritierten Blick aus ihrem Unterbewusstsein zu drängen versuchen. Schwartenbeil hingegen trägt seine Wampe mit ungetrübtem Selbstbewusstsein vor sich her. Immerhin hat er viel Zeit, Geld und Geduld darauf verwendet, sie mit erstklassigen Produkten zu dem zu machen, was sie heute ist. Er trägt es deshalb auch mit Fassung, dass Frau Lende jeweils ungeduldig ihre Augen rollen lassen muss, wenn er sich beim Kochen am Herd in liebevollem Besitzerstolz seinen stattlichen Embonpoint massiert.

Fett hat seit den 50ern des vergangenen Jahrhunderts einen schlechten Ruf verpasst bekommen, von der Ernährungswissenschaft ebenso wie von selbst ernannten Lifestyle-Gurus und süssstoffbrausesüchtigen Modezaren. Man klagt es an, sein Verzehr führe zu Herzattacken, hohem Cholesterinspiegel und unästhetischen Körperformen. Schwartenbeil ist solcherlei Gezeter völlig schnurz: Fett ist ihm ein grossartiger Geschmacksträger und eine fettfreie Küche seiner Ansicht nach zur kulinarischen Freudlosigkeit verdammt. Glauben Sie nicht? Vergleichen Sie mal einen Vollkorngipfel mit einem echten Croissant au beurre. Oder essen Sie einen gargezogenen Raviolo «blutt» und dann einen an geschmolzener Rohmilchbutter: Was tun sich da für zusätzliche Geschmacksnuancen auf, wenn man richtig hinschmeckt!

Schwartenbeil meint ausserdem: Mit Olivenöl kocht eh jeder! Wir liefern Ihnen deshalb heute zwei einfache, aber durchschlagende Anregungen zur geschmacklichen Aufrüstung durch tierische Befettung. Beschaffen Sie sich für eine wunderbar herzhafte Vorspeise in einer gut sortierten Fischhandlung eine Handvoll möglichst frische Jakobsmuscheln und beim italienischen Metzger ein Stück milden italienischen Lardo. Lassen Sie den Lardo bei sanfter Hitze zusammen mit einem Zweiglein Rosmarin in einer Bratpfanne aus, bis deren Boden gut bedeckt ist.

Rosmarin und den Rest des Specks rausnehmen, Hitze hochdrehen und die Muscheln auf beiden flachen Seiten kurz und scharf anbraten. Mit Fleur de Sel und Pfeffer würzen und zu einem Kräutersalat servieren. Schmeckt auch mit ausgelösten Scampi als Alternative. Die dekadentesten aller Ofenkartoffeln erhalten Sie, indem Sie geschälte gelbfleischige Kartoffeln in einem Bräter mit einer grosszügigen Portion Gänseschmalz (vom Metzger in Saint-Louis) gut vermengen und bei mittlerer Hitze und unter regelmässigem Umrühren goldbraun garen. Mit gestossenem Pfeffer und Salz würzen, mit frisch gehacktem Prezzemolo bestreuen und zu einem gut abgehangenen, auf dem sehr heissen Holzkohlengrill knusprig gebratenen Côte de Bœuf servieren.

Sauce massiv unnötig, Schwartenbeil schwört!