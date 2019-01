Markstimmung: SMI knapp unter dem Niveau von 8888 (Aktuell: 88756) - Wall Street: US-Wertschriftenmärkte: -0.01% -- Möglichkeit von nur einer Zinserhöhung im 2019 -- Gold über der Marke von 1‘200 US$ pro Unze (Aktuell: 1‘293 U$)! Öl schwingt sich nach unten (51.74 US$ ) – Temenos (TEMNSW) kommt zurück – Gedeckte Calls: Gebot der Stunde.

Anlagevorschlag: Noch ist der Einstieg verfrüht in Sachen Geberit, denn auch beim aktuellen Kurs ist das Papier aus einer fundamentalen Perspektive zu teuer. Ein Kurs-/Gewinnverhältnis von 21.22 Punkten per 2019 ist im aktuellen Marktumfeld viel zu hoch, als dass Sie hier zugreifen sollten. Nach meiner expliziten Verkaufsempfehlung sind nun auch Goldman Sachs wie auch die UBS negativ auf den 14-Milliarden-Franken-Wert gestimmt. Im Hinblick auf die Präsentation der Geschäftszahlen am 17. Januar 2019 wird mit einem schwachen Ausblick gerechnet. Insbesondere die Margen werden eher gedrückt sein. Momentan würde ich die ganze Angelegenheit von der Seitenlinie aus verfolgen. Falls es zum Ausverkauf am 17. Januar 2019 kommt, können wir sofort entsprechende Entscheide treffen und mit gedeckten Calls agieren. Vergleiche ich andere Schweizer Werte aus dem SMI (Swiss Market Index) mit Geberit, dann gibt es keinen ersichtlichen Grund, diesen Titel zu erstehen. Die Zeiten, als Geberit ein Börsenschnäppchen war, gehören endgültig der Vergangenheit an. Daher besteht für Sie kein Druck, hier aktiv zu werden.