Anlagevorschlag: Heute ist Ihr "Glückstag" in Sachen Louis Vuitton Moet Hennessy (Börsensymbol: MC FP): Falls Sie zu diesem Stichdatum Besitzer des 143-Milliarden-Euro-Wertes sind, werden Sie in Bälde eine Dividendenausschüttung erhalten, nicht überragend, aber nicht zu verachten. Das aktuelle Kurs-/Gewinnverhältnis im 2018 liegt bei 24,9 Punkten und fällt im 2019 auf unter 22,7 Punkte. Attraktiv ist die Tendenz in Sachen Umsatzrendite: 20,1%, welche sich im 2019 auf 20,4% erhöht. Damit sehen Sie, dass der Koloss aus dem Luxusgüterbereich eine überproportionale Gewinnsteigerung gegenüber dem Umsatzwachstum erzielt. Damit ist die letzte Schwäche von LVMH aus der Sicht des Aktionärs ausgemerzt. Gerade der konservative Investor kommt hier zum Zug und ich empfehle Ihnen, weiter mit im Spiel zu sein. Erwarten Sie aber nicht, dass Sie in den nächsten zwölf Monaten mit diesem Papier nochmals um 39,80% zulegen werden. Haben Sie einfach Verständnis, dass ich Ihre Erwartungshaltung dämpfe, alles andere wäre nicht seriös. Ich gehe davon aus, dass dieser Titel nochmals um 12% bis Ende Jahr an Wert zulegen kann, bevor die Aufwärtstendenz an Kraft verliert. Der Einsatz von gedeckten Calls macht keinen Sinn.