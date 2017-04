Juan Carlos kennt die Hacienda Napoles in- und auswendig. „Das hat Pablo gebaut, dies ist erst später dazugekommen“, klärt er uns im Vorbeifahren über alles auf. Für Juan Carlos scheint es das Normalste der Welt zu sein, dass dort, wo einst Escobar und seine Kumpels ihr Drogengeld verprassten, nun Familien eine gute Zeit verbringen. Weil er zudem den Namen „Pablo“ immer so liebevoll ausspricht, frage ich ihn irgendwann: „Juan Carlos, was denkst du über Escobar?“ Seine Antwort: „Ich denke gut über ihn.“



Ich lasse das ein paar Minuten so stehen. Dann hake ich nach: „Aber glaubst du denn nicht, dass Escobar viele unschuldige Menschen getötet hat?“ Juan Carlos: „Doch, ich weiss, dass Pablo in Bogotá und Medellin schlimme Dinge getan hat. Aber zu uns war er immer gut. Er hat uns Kindern jeweils Geschenke gebracht zu Weihnachten. Und mein Vater hatte dank Pablo eine Arbeit – hier auf der Hacienda Napoles.“



Auch Juan Carlos hat seinen Job als Tuktuk-Fahrer indirekt Escobar zu verdanken. Und er ist nicht der einzige: Im Dorf in der Nähe der Hacienda Napoles hat es einen Pablo-Escobar-Laden, in dem T-Shirts und andere Souvenirs mit dem Konterfei des „Patróns“ verkauft werden. In Medellin wiederum verdienen zahlreiche Leute mit Pablo-Escobar-Touren ihren Lebensunterhalt. Sie zeigen neugierigen Touristen wichtige Schauplätze von Escobars Leben: von ihm erbaute Sportanlagen, seine Bürogebäude, seine Wohnsitze, sein für und von ihm erbautes Luxusgefängnis sowie sein letztes Versteck, in dem er 1993 erschossen wurde.