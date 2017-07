Lob an den Fahrer

Natürlich wollen wir. Beim gemeinsamen Feierabendbierchen sagen wir Dauthon, dass wir es toll finden, dass er genügend Fahrpausen einlegt: „Das ist nicht selbstverständlich. Wir haben in Lateinamerika schon zahlreiche Lastwagenfahrer kennengelernt, die nächtelang durchfahren und völlig übermüdet am Steuer sitzen.“



Dauthon weiss, dass viele seiner Berufskollegen nicht so seriös sind wie er: „Übermüdet fahren ist nicht alles. Einige trinken auch Alkohol am Steuer oder nehmen Kokain, um wach zu bleiben." Für ihn kommt das nicht infrage: „Wenn mir meine Firma zu viel Zeitdruck machen würde, würde ich sofort kündigen.“

Traurige Geschichte

Seine strikte Haltung ist die Folge eines traurigen Erlebnisses, das ihn sein ganzes Leben lang prägen wird: „Ich habe bei einem Unfall meine Tochter verloren. Sie sass bei mir in der Fahrerkabine, als wir mit einem anderen Lastwagen zusammenprallten. Der Fahrer des anderen Lastwagens war angetrunken.“



Der tragische Unfall ereignete sich vor über 10 Jahren. Dauthon war damals Anfang zwanzig, seine Tochter gerade einmal vier. Auch wenn Dauthon unschuldig war, stürzte ihn der Schicksalsschlag in ein tiefes emotionales Loch: „Ich konnte meiner Frau nicht mehr in die Augen schauen, weil ich mir Vorwürfe machte. Und ich war so wütend auf den anderen Lastwagenfahrer, dass ich ihn und seine ganze Familie umbringen wollte.“



Drei, vier Jahre lang hat Dauthon solche Gedanken. Er flüchtet in Alkohol und Kokain. Sein seelisches Tief überwindet er erst mithilfe der Religion. „Durch den Glauben zu Gott habe ich meinen inneren Frieden wieder gefunden“, erzählt er.