Markstimmung: SMI wieder über der 9300 Marke (Aktuell: 9381) – Wall Street: US Wertschriftenmärkte in Topform: Dow Jones, S&P 500 Index auf absolutem Rekordniveau – Technologiewerte sind wieder sehr stark nachgefragt – Möglichkeit von nur zwei Zinserhöhung im 2018 – Gold knapp über der Marke von 1‘300 US$ pro Unze (Aktuell: 1‘311)! Öl, schwingt sich minimal nach oben (60.68 US$) – Auf Rekordkurs: Novozymes.