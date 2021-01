Zwei Männer überfallen den Volg – Polizei sucht Zeugen und liefert Täterbeschreibungen

Am Samstagmorgen, kurz nach 5 Uhr, betraten zwei Unbekannte die Volg Filiale in Staffelbach und bedrohten die Verkäuferin mit einer Pistole. Sie verlangte das Öffnen des Tresors. Kurze Zeit später verliess die unbekannte Täterschaft das Verkaufsgeschäft mit dem erbeuteten Bargeld in unbekannte Richtung. Die Verkäuferin blieb unverletzt. Der Deliktsbetrag beträgt mehrere tausend Franken.



Trotz sofort eingeleiteter Grossfahndung mit mehreren Patrouillen konnten die Tatverdächtigen nicht angehalten werden.

Signalement

Die unbekannte Täterschaft wird wie folgt beschrieben:



Beide Männer werden nicht grösser als ca. 170-1750cm eingeschätzt. Sprachen beide gebrochen Deutsch. Der eine trug eine dunkel glänzende Daunenjacke mit Kapuze welche innen hell war. Dunkle Hosen und dunkle Lederhandschuhe.

Die zweite Person trug ebenfalls eine dunkle Winterjacke (vermutlich marinefarbig), bis über das Gesäss ragend, mit Kapuze welche im Innern etwas heller schien. Dunkle Hosen und dunkle Lederhandschuhe. Beide Personen trugen zudem dunkle Hygienemasken.



Die zuständige Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm eröffnete eine Strafuntersuchung.



Personen, welche Angaben zum Vorfall machen können sind gebeten, sich mit der Kantonspolizei Aargau, Dezentralen Ermittlung in Buchs (Tel. 062 835 80 26) Kontakt aufzunehmen.