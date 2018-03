Der Unfall ereignete sich am späten Donnerstagabend, wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden am Freitag meldeten. Der 40-jährige Fahrer, der 1,18 Milligramm Alkohol pro Liter Atemluft oder nach alter Messung 2,36 Promille intus hatte, geriet in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto.

Dieses Auto fuhr nach dem Zusammenstoss eine Böschung hinunter und blieb auf dem Dach in einer Wiese liegen. Beide Autofahrer wurden leicht verletzt ins Spital gebracht. Der Unfallverursacher musste sich einer Blutprobe unterziehen und seinen Fahrausweis abgeben. Er muss sich vor der Staatsanwaltschaft verantworten.

Aktuelle Polizeibilder: