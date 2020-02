Zwei Afghanen wurden von vier Unbekannten angegriffen – ein Täter wurde festgenommen

Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft ergaben, dass die vier Unbekannten die beiden späteren Opfer in der Falknerstrasse angesprochen hatten. Es kam darauf zu einer verbalen Auseinandersetzung, wobei die Polizei telefonisch verständigt wurde.

Bei der Rüdengasse griffen die vier Unbekannten die Afghanen unerwartet an und verletzten sie dabei leicht. Die Täter flüchteten darauf in Richtung Marktplatz. In der Gerbergasse konnte einer der mutmasslichen Täter, ein 31-jähriger Libyer, festgenommen werden. Die Fahndung nach den weiteren Tätern verlief bislang erfolglos.



Gesucht werden:



1. Unbekannter, trug eine rote Jacke und eine Baseballkappe



2. Unbekannter, lange Haare, hochgesteckte Frisur, trug eine hell/schwarze Jacke



3. Unbekannter, 150-160 cm gross, trug schwarze Jacke



Der genaue Tathergang und der Grund des Angriffs sind noch nicht geklärt und Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei.