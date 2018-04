Die beiden Betreiber der professionell betriebenen Anlage sind am Dienstag, 27. März an ihrem Wohnort im Bezirk Horgen verhaftet worden, wie die Kantonspolizei Zürich am Dienstag mitteilte. Es handelt sich um einen 32-jährigen Schweizer und einen 48-jährigen Italiener.

Ermittlungen der Kantonspolizei Zürich hätten einen Verdacht auf den illegalen Hanf-Anbau in einem Werkgebäude im Kanton Schwyz ergeben. In der Folge wurde mit den Schwyzer Kollegen eine Hausdurchsuchung durchgeführt. Die aufgefundene Hanf-Anlage wurde gemäss Mitteilung "fachgerecht entsorgt".

