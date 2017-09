Der Lenker hatte auf der Bergfahrt zwischen Mesocco und San Bernardino bemerkt, dass am Wohnmobil etwas nicht in Ordnung ist. Beim Anschluss Pian San Giacomo fuhr der Deutsche laut Polizeiangaben von der Autostrasse A13 weg und hielt das Fahrzeug an.

Innert kürzester Zeit stand der zum Wohnmobil umgebaute Lieferwagen in Vollbrand. Die Einsatzkräfte der Schadenwehr San Bernardino sowie die Feuerwehr Mesolcina Alta konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Während des Feuerwehreinsatzes musste der San Bernardinotunnel für rund 45 Minuten gesperrt werden.

