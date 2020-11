Wer hat Dominique Schmid aus Birsfelden gesehen?

Seit Donnerstag, 24. November 2020, wird Dominique Schmid in Birsfelden vermisst. Die Vermisste ist nach Angaben der Baselbieter Polizei 42 Jahre alt und ca. 175 cm gross. Sie ist von mittlerer Statur und hat rot gefärbte Haare. Ausserdem trägt sie eine dunkle Brille mit grossen Brillenglässer.

Zuletzt wurde Dominique Schmid am Dienstag um ca. 13 Uhr an der Parkstrasse in Birsfelden gesehen. Sie trug eine schwarze Jacke und eine grau/schwarz gestreifte Wollmütze. Ausserdem habe sie einen roten Rucksack bei sich, schreibt die Baselbieter Polizei weiter.