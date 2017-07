In der Nacht auf Dienstag ging kurz nach Mitternacht bei der Kantonalen Notrufzentrale die Meldung über einen Brand ein: Die «Felberhütte» in Sarmenstorf steht in Flammen. Wie die Kantonspolizei mitteilt, konnte die Feuerwehr den Brand löschen. Sie hat bereits Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen. Gemäss ersten Erkenntnissen hielten sich am Montagabend Personen, allenfalls Jugendliche, bei der Feuerstelle auf. Diese sowie Zeugen werden gebeten, sich beim Stützpunkt der Kantonspolizei in Wohlen (056 619 79 79) zu melden.