Waghalsiges Fahrverhalten: Polizei verzeigt Personenwagenlenker

Wie die Baselbieter Polizei heute mitteilte, war der Lenker eines Personenwagens auf seiner Fahrt auf der Oberdorfer Haupstrasse mit waghalsigen Manövern unterwegs. Dabei fuhr er mit überhöhter Geschwindigkeit und gefährdete den Gegenverkehr mehrmals.

In Hölstein bog der Wagen dann in die Bennwilderstrasse ein und fuhr nach Diegten. Dort setzte er seine Fahrt auf der Autobahn in Richtung Bern/Luzern fort, schreibt die Polizei in ihrer Mitteilung weiter.

Lenker wird verzeigt

Eine weitere Polizei-Patrouille konnte den Wagen nach dem Blechentunnel schliesslich anhalten und den Lenker kontrollieren. Es handelte sich gemäss Aussagen der Polizei um einen 48-jährigen Schweizer, welcher in der Region wohnt. Er wird nun entsprechend an die Baselbieter Staatsanwaltschaft verzeigt.

Mögliche Zeugen sowie weitere Fahrzeuglenker und -lenkerinnen, die durch das Fahrverhalten des 48-Jährigen gefährdet wurden, sollen sich bei der Polizei melden.