Vier Verletzte bei Kollision zwischen Tram und Lieferwagen im Gundeli

In Basel kam es heute kurz nach 10.40 Uhr zu einem Tramunfall. Das Tram der Linie 16 fuhr von der Thiersteinerallee her in Richtung Verzweigung Thiersteinerallee/Dornacherstrasse. Laut einer Augenzeugin habe ein Lieferwagen, der aus der Dornacherstrasse kam, das Rotlicht missachtet. Dabei wurden vier Personen verletzt, der Beifahrer des Lieferwagens und drei Trampassagiere.

Die Kantonspolizei Basel-Stadt untersucht nun nach eigenen Angaben den Unfallvergang. Die Kreuzung muss für die Unfallaufnahme und die Begegnungsarbeiten mehrere Stunden gesperrt werden.

Dies sei wohl der Grund für die anschliessende Kollision zwischen Tram und Lieferwagen, teilte Martin Schütz, Mediensprecher des Basler Justiz- und Sicherheits-Departement (JSD), vor Ort mit. Das Tram ist in der Folge entgleist und kollidierte ausserdem mit drei parkierten Autos. Der Lenker des Lieferwagens ist nach ersten Angaben des JSD 21 Jahre alt. Ein Alkohol-Schnelltest ergab einen Wert von 0,0 Promille.