Nichts fürchten Eltern so sehr: Ein Kind verschwindet, man weiss nicht, ob es noch lebt. Es bleibt eine quälende Ungewissheit, die ein normales Leben nahezu unmöglich macht. In seltenen Fällen taucht das verschwundene Kind aber wieder auf – nach Monaten oder selbst nach Jahren. 1. Natascha Kampusch Entführt: 2. März 1998 Geflohen: 23. August 2006

3096 Tage ihres Lebens verbrachte Natascha Kampusch in Gefangenschaft, bis sie am 23. August fliehen konnte. Ihr Entführer Wolfgang Přiklopil hatte sie in Wien auf dem Schulweg in einen Kastenwagen gezerrt, als sie zehn Jahre alt war. Přiklopil, der in seinem Haus ein Verlies eingerichtet hatte und Kampusch immer wieder misshandelte, hielt sein Opfer mehr als acht Jahre in seinem Haus in Strassdorf gefangen; bei ihrer Flucht war Kampusch achtzehn. Ihr Schicksal machte weltweit Schlagzeilen und wurde später verfilmt. Přiklopil nahm sich das Leben.

2. Sabine Dardenne Entführt: 28. Mai 1996 Befreit: 15. August 1996

Auch Sabine Dardenne wurde auf dem Schulweg entführt. Sie war zwölf Jahre alt, als Marc Dutroux sie in einen Kastenwagen zerrte. Dutroux sperrte sie in seinem Haus in ein schmutziges Kellerverlies und band sie mit einer Kette um den Hals an. Dardennes Martyrium dauerte 80 Tage. Die letzten sechs Tage in Gefangenschaft verbrachte sie zusammen mit der 14-jährigen Laetitia Delhez, die Dutroux ebenfalls entführt hatte. Dann wurden die Mädchen von der Polizei befreit. Frühere Opfer von Dutroux hatten weniger Glück: Zwei junge Frauen ermordete er, und zwei achtjährige Mädchen verhungerten in seinem Verlies, als er wegen eines anderen Delikts im Gefängnis sass.

3. Michelle Knight, Amanda Berry und Gina DeJesus Entführt: 23. August 2002, 21. April 2003, 2. April 2004 Befreit: 6. Mai 2013

Ariel Castro hielt seine Opfer in seinem Haus gefangen, wo er sie misshandelte und vergewaltigte. Knight war zum Zeitpunkt ihrer Entführung 21 Jahre alt, Berry 16 und DeJesus 14. Die beiden letzteren hatten Castros Angebot akzeptiert, sie im Auto mitzunehmen, weil sie seine Töchter von der Schule her kannten. Knight hatte während ihrer Gefangenschaft mindestens fünf durch Misshandlungen von Castro verursachte Fehlgeburten, und sie erlitt aufgrund seiner Schläge einen Gehörschaden. Auch Berry wurde von Castro schwanger; sie gebar im Dezember 2006 ein Kind, das Castro danach als Tochter seiner Freundin ausgab. Erst nach Jahren, im Mai 2013, gelang den Frauen die Flucht, weil Castro vergessen hatte, beim Weggehen die Türe abzuschliessen. Castro wurde umgehend verhaftet und im August 2013 zu lebenslanger Haft verurteilt; er erhängte sich einen Monat später.

4. Elizabeth Smart Entführt: 5. Juni 2002 Befreit: März 2003

Brian David Mitchell brach im Juni 2002 in das Haus ein, in dem Elizabeth Smart wohnte, und nahm die damals 14-Jährige mit sich. Er verschleppte sie zu einem Lager in den Wäldern ausserhalb von Salt Lake City im US-Staat Utah, wo er mit seiner Frau und Komplizin Wanda Barzee lebte. Während der rund neun Monate langen Gefangenschaft vergewaltigte der 48-Jährige das Mädchen wiederholt. Er nahm Smart einige Male zusammen mit Barzee mit in die Öffentlichkeit. Sie musste dabei jeweils eine Perücke und einen Schleier tragen. Als sie einmal von Polizeibeamten angesprochen wurden, gab Mitchell religiöse Gründe für diese Aufmachung an. Die Polizei konnte Mitchell und Barzee erst im März 2003 verhaften, nachdem Smarts Schwester Mary Katherine die Stimme eines Mannes, der kurzzeitig für die Familie Gartenarbeiten verrichtet hatte, als die des Einbrechers wiedererkannte. Mitchell erhielt eine lebenslängliche Freiheitsstrafe.

5. Jan Broberg Entführt: 1974 und 1976 Befreit: 1974 und 1976

Jan Broberg aus dem US-Staat Idaho wurde gleich zweimal entführt – und das vom gleichen Täter, einem Bekannten ihrer Familie. Robert Berchtold schaffte es, die Familie seines Opfers völlig zu manipulieren. Um näher an Jan heranzukommen, verwickelte er ihren Vater in eine homosexuelle Begegnung; mit der Mutter begann er eine Affäre. Im Oktober 1974, als Jan zwölf Jahre alt war, holte Robert Berchtold sie vom Klavierunterricht ab und brachte sie nach Mexiko, wo er sie heiratete. Nach fünf Wochen wurden die beiden gefunden. Berchtold erhielt eine fünfjährige Freiheitsstrafe, von der er jedoch nur wenige Tage absitzen musste. Die Brobergs, Mormonen wie Berchtold, blieben mit ihm befreundet. Zwei Jahre später entführte er Jan erneut, diesmal nach Pasadena in Kalifornien. Bereits in Mexiko hatte er ihr eingeredet, dass sie mit ihm ein Kind haben müsse, andernfalls würde ihre Familie von Aliens ausgelöscht. Das FBI fand sie schliesslich und verhaftete Berchtold, der darauf einige Zeit in einer psychiatrischen Einrichtung verbrachte. Broberg wurde eine erfolgreiche Schauspielerin, ihre Geschichte wurde verfilmt. 6. Jaycee Dugard Entführt: 10. Juni 1991 Befreit: 27. August 2009

Unfassbare 18 Jahre lang befand sich Jaycee Dugard in der Gewalt ihres Entführers Philip Garrido. Er entführte sie im Juni 1991, als sie elf Jahre alt war; befreit wurde sie im August 2009. Garrido, der bereits elf Jahre wegen Vergewaltigung im Gefängnis gesessen hatte und auf Bewährung war, zerrte Dugard in ihrem Wohnort South Lake Tahoe (US-Staat Kalifornien) mit Hilfe seiner Frau Nancy Bocanegra in sein Auto. Danach hielt er sie in einem Verschlag im Hinterhof seines Hauses gefangen und vergewaltigte sie wiederholt. Das Mädchen wurde schwanger und brachte mit 13 und 17 Jahren je ein Kind zur Welt. Mit der Zeit wurde Dugard so stark von Garrido abhängig, dass sie Gelegenheiten zur Flucht gar nicht ergriff. Nur durch Zufall wurde die Polizei auf Garrido aufmerksam und entdeckte dann Dugards wahre Identität. Garrido wurde zu 431 Jahren Haft verurteilt, Bocanegra erhielt 36 Jahre.

7. Steven Stayner Entführt: 4. Dezember 1972 Geflohen: 1. März 1980

Stayner war sieben Jahre alt, als er 1972 von dem wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern vorbestraften Kenneth Parnell entführt wurde. Der 41-jährige Parnell lockte ihn in Merced im US-Staat Kalifornien in seinen Wagen und fuhr mit ihm in seine Waldhütte, wo er ihn gefangen hielt und vergewaltigte. Um sein Opfer gefügig zu machen erzählte Parnell ihm, seine Familie könne ihn sich nicht mehr leisten und er habe ihn nun adoptiert. Tatsächlich gab Parnell Stayner als seinen Sohn «Dennis» aus. Als Stayner in die Pubertät kam, sah sich Parnell nach einem jüngeren Opfer um und entführte am 14. Februar 1980 den 5-jährigen Timmy White. Dies bewog Stayner dazu, seine Flucht zu planen. Zwei Wochen später gelang es ihm, mit Timmy zu fliehen, während Parnell ausser Haus war. Parnell wurde verhaftet und verurteilt, allerdings nur für die Entführung – nach fünf Jahren kam er wieder auf freien Fuss. 2003 wurde er erneut verhaftet, als er einer Frau ihr Kind abkaufen wollte. Diesmal erhielt er eine lebenslängliche Haftstrafe. Er starb 2008 im Gefängnis. Stayner kam 1989 bei einem Motorradunfall ums Leben. 8. Jayme Closs Entführt: 15. Oktober 2018 Geflohen: 10. Januar 2019

Jake Patterson sah Jayme Closs, als sie in Barron County (US-Staat Wisconsin) auf den Schulbus wartete – und er wusste sofort, dass er «sie haben wollte», wie er später im Polizeiverhör sagte. Der arbeitslose 21-Jährige ging eiskalt und brutal vor, um seinen Wunsch zu verwirklichen: Er klopfte abends bei der Familie an die Haustür, und als Closs' Vater James durch das Fenster der Tür schaute, erschoss er ihn ohne zu zögern. Danach verschaffte er sich gewaltsam Zutritt und durchsuchte das Haus. Jayme und ihre Mutter Denise fand er in der Badewanne, wo sie sich versteckt hatten. Er zwang Denise, Jayme zu fesseln und erschoss sie dann vor deren Augen. Mit dem Mädchen im Kofferraum fuhr Patterson zu einer abgelegenen Waldhütte bei Gordon, die seinem Onkel gehörte. Während den 88 Tagen ihrer Gefangenschaft musste Closs die meiste Zeit unter Pattersons Bett verbringen. Um das Bett herum stellte er mit Gewichten beschwerte Kisten und Taschen auf, damit sie nicht herauskommen konnte. Doch am 10. Januar, als Patterson wegfuhr, um seine Mutter zu besuchen, gelang es der mittlerweile abgemagerten und verwahrlosten Closs, sich zu befreien. Sie rannte weg und begegnete einer Spaziergängerin, die sie zu Nachbarn brachte. Als Patterson zurückkehrte, wartete schon die Polizei auf ihn. Er steht derzeit wegen Entführung und Doppelmordes vor Gericht.

9. Katie Beers Entführt: 28. Dezember 1992

Befreit: 13. Januar 1993