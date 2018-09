Es war gegen 4.30 Uhr, als der verletzte, am Boden liegende Mann aus Eritrea aufgefunden wurde. Er war nicht ansprechbar. Eine Ambulanz brachte ihn ins Spital.

Woher die Verletzungen stammen, ist gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Solothurn noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen. Personen, die in der Nacht auf Samstag im Bereich Bahnhofquai/Postplatz in Olten etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Olten in Verbindung zu setzen: 062 311 80 80.

