Der erlaubte Anlass hatte im Laufe des Abends immer mehr Besucher angezogen, darunter auch rivalisierende Gruppierungen junger Leute aus Nachbargemeinden, wie die Aargauer Kantonspolizei am Dienstag mitteilte.

Nach dem Notruf eines Besuchers rückte die Polizei um 0.45 Uhr mit mehreren Patrouillen aus. Als die Polizisten dabei waren, mögliche Beteiligte zu kontrollieren, wurden sie aus der Menge unerwartet mit Steinen beworfen.

Die Polizei nahm in diesem Zusammenhang einen 17-jährigen Portugiesen und einen 19-jährigen Serben vorläufig fest. Beide wurden an die Jugendanwaltschaft oder an die Staatsanwaltschaft verzeigt.

Wegen der Anwesenheit der Polizei auf der beliebten Wiese des Heiteren oberhalb des Städtchens Zofingen zogen die Besucher der Party langsam ab.

Auf dem Heimweg verprügelt

Auf dem Nachhauseweg um 2 Uhr wurde ein 18-jähriger Schweizer von einer Gruppe junger Männer angegriffen und verletzt. Er erlitt eine Hirnerschütterung und musste ins Spital eingeliefert werden.

Die Angreifer hatten den 18-Jährigen gedrängt, seinen kabellosen Lautsprecher herauszugeben. Der Vater des Opfers meldete den Zwischenfall am Sonntag der Polizei. Die Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm eröffnete eine Strafuntersuchung.