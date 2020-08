Unter Drogen und Alkohol: Lenker verursacht Selbstunfall

Wie die Polizei Baselland heute mitteilte, fuhr der 25-jährige Personenwagenlenker auf der Liestalerstrasse von Lupsingen her in Richtung Liestal. Der Lenker verlor auf seiner Fahrt in einer Rechtskurve die Herrschaft über sein Fahrzeug. In der Folge stürzte er über das linksseitige Wiesenbord, schreibt die Polizei weiter. Nach rund 25 Meter im Wiesland kam das Fahrzeug auf dem Dach zum Stillstand.

Der Lenker kam zur Kontrolle ins Spital, heisst es in der Mitteilung. Das Fahrzeug erlitt Totalschaden. Während 40 Minuten musste die Liestalerstrasse für die Bergungsarbeiten in beide Richtungen gesperrt werden.

Der Lenker wurde auf Alkohol und Drogen getestet. Dabei ergab sich einen Alkoholwert von 0.32 mg/l und auch der Drogentest lieferte ein positives Ergebnis. Entsprechend werde der Lenker an die Staatsanwaltschaft Baselland verzeigt, schreibt die Polizei.

