Beim Training auf dem Schiessplatz: Polizist schiesst sich ins Bein

Auf dem Schiessplatz «Gehren» in Erlinsbach kam es am Mittwochnachmittag zu einem Unfall im Schiesstraining der Polizei. Bei einer Trainings-Sequenz unter Leitung eines Instruktors gab ein Angehöriger der Regionalpolizei Brugg beim Ziehen der Dienstwaffe versehentlich einen Schuss ab. Dieser traf den 33-Jährigen in die Wade.

Nach der medizinischen Erstversorgung brachte ihn eine Ambulanz ins Spital. Bei einer Operation wurde ihm das Projektil entfernt. Er ist nicht in Lebensgefahr. Die genauen Umstände des Unfalls werden durch die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau untersucht.

Wie jedes Frühjahr findet zur Zeit die Schiessausbildung statt, an der sämtliche Angehörigen der Kantonspolizei Aargau sowie der aargauischen Regionalpolizeien gestaffelt teilnehmen.

