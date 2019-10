Kurz vor 14.45 Uhr betraten zwei vermummte Männer am Samstag die Bijouterie am Klosterplatz. Sie bedrohten die Verkäuferin und einen anwesenden Kunden mit einem unbekannten Gegenstand, wie die Kantonspolizei Solothurn in einer Mitteilung schreibt.

Daraufhin schlugen die Männer mehrere Vitrinen ein und packten Uhren und Schmuck in Umhängetaschen. Anschliessend verliessen sie das Geschäft und flüchteten mit Velos in Richtung Aare Ufer. Sie fuhren entlang des Rötiquais, überquerten die Rötibrücke und fuhren der Aare entlang weiter in Richtung Zuchwil.

Die eingeleitete Fahndung der Polizei blieb bisher ohne Erfolg. Die Deliktsumme beläuft sich auf mehrere tausend Franken.

Die beiden Männer werden als schlank und zirka 180 Zentimeter gross beschrieben. Sie werden auf zirka 25 bis 30 Jahre geschätzt. Beide waren teilweise maskiert und dunkel gekleidet.

Die Polizei bittet Personen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich des Fluchtweges gemacht haben, sich unter 032 627 71 11 zu melden.

