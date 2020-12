Bankomat am Bahnhof Killwangen-Spreitenbach gesprengt – Täter flüchtig

In der Nacht auf Mittwoch wurde am Bahnhof Killwangen-Spreitenbach einen Bankomat gesprengt. Laut einem Reporter von 20 Minuten sei die Detonation so stark gewesen, dass am ganzen Bahnhof Fenster beschädigt wurden.

Gegen 3 Uhr Nachts seien mehrere Meldungen von Explosionen bei der Polizei eingegangen, wie Bernhard Graser von der Kantonspolizei Aargau auf Nachfrage der AZ bestätigt. Trotz einer umgehend eingeleiteten Grossfahndung ist die Täterschaft nach wie vor flüchtig.

Die Tatbestandsaufnahme sei derzeit noch nicht abgeschlossen, so Graser. Deswegen sei der betroffene Teil des Bahnhofs abgesperrt. Für Reisende des öffentlichen Verkehrs gebe es jedoch keine Einschränkungen.

Nach momentanem Kenntnisstand kann von erheblichem Sachschaden ausgegangen werden. Ebenso scheint es, habe die Täterschaft einen nicht unerheblichen Geldbetrag erbeuten können.

Update folgt.

Die aktuellen Polizeibilder: