In der Nacht von Montag auf Dienstag hat eine unbekannte Täterschaft auf einem Parkplatz an der Höhenstrasse in Wil SG die Heckscheiben von 10 Autos eingeschlagen. Laut Kantonspolizei geschah dies zwischen 22 Uhr und 6.10 Uhr.

Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Franken. Personen, welche Angaben zur Täterschaft machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeistützpunkt Oberbüren, Tel. 058 229 81 00, in Verbindung zu setzen. (chm)

