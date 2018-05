Es handelt sich beim Tatort um einen Technikraum, in dem auch Zielscheiben eingelagert sind. Mit Steinen schlug die Vandalen die Türe ein und stiegen ein. Im Innern des Raumes legten sie Feuer und verschwanden.

Das Feuer verursachte einen Schaden von mehreren zehntausend Franken. Die Schützengesellschaft bemerkte die Tat am Montagabend und erstattete Anzeige. Die unbekannte Täterschaft muss irgendwann über das vergangene Wochenende am Werk gewesen sein, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

