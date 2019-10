Wie Leser-Reporter von «20 Minuten» berichten, ereignete sich am Sonntagvormittag auf der Kreuzung Margarethenstrasse/Dornacherstrasse eine Kollision. Diese war so heftig, dass ein Tram der Linie 2, das von Binningen her kommend in Richtung City unterwegs war, entgleiste. In die Kollision involviert war auch ein Bus der Linie 36 sowie ein Auto. Wie eine «20 Minuten»-Leserin berichtet, wurden mehrere Krankenwagen zur Unfallstelle aufgeboten.

Polizeisprecher Toprak Yerguz bestätigt den Unfall auf Anfrage, wie «20 Minuten» schreibt. Es seien Verletzte gemeldet worden, Details zur Anzahl der betroffenen Personen oder der Schwere ihrer Verletzungen liegen jedoch bislang nicht vor.



Die Kantonspolizei und die Rettung sind vor Ort, so Yerguz weiter. Die Unfallaufnahme sei im Gange. Er hat für den Verlauf des frühen Nachmittags genauere Informationen in Aussicht gestellt.

Update folgt

