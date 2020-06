Tragischer Unfall: Mann stürzt aus 11. Stock in Lichtschacht

Ein tragischer Unfall ereignete sich am Montag in Spreitenbach. Ein 27-jähriger Mann verliess seine WG im 11. Stock eines Mehrfamilienhauses und wollte den Lift nach unten nehmen. Er öffnete die Tür und trat ein. Allerdings war da kein Lift, denn der war seit dem Vorabend kaputt, so berichtet ein Nachbar des Verunfallten gegenüber 20Minuten. So stürzte der junge Mann 11 Stockwerke und starb.

Besagter Nachbar vermutet, dass weil im Liftschacht wegen der Wartungsarbeiten Licht brannte, das Unfallopfer wohl nicht merkte, dass er keine Liftkabine vor sich hatte.

Angehörige kritisieren gegenüber 20Minuten die Liftfirma: «Der Lift ist seit dem Wochenende defekt und wurde am Montag ausser Betrieb genommen. Obwohl der Lift nicht funktionierte, öffnete sich die Tür und er stürzte in die Tiefe. Die Türen hätten blockiert werden müssen», so der Halbbruder des Verunfallten.

Die Kantonspolizei Aargau bestätigte den Todesfall und hat die Ermittlung in diesem rätselhaften Fall aufgenommen.

Die aktuellen Polizeibilder: