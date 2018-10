Seit Dienstagabend sitzt ein 19-jähriger italienischer Staatsangehöriger in Haft. Er soll eine Frau in ihrer Wohnung beim Talbachkreisel in Frauenfeld getötet haben. Matthias Graf, Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau, bestätigt die Meldung: «Beim Eintreffen der Polizei war der Kopf vom Körper abgetrennt.» Anwohner munkeln, der Enkel habe seine Grossmutter beim Beten getötet.

Laut Graf hat die Staatsanwaltschaft nun U-Haft beantragt. Diese muss laut der Generalstaatsanwaltschaft vom Zwangsmassnahmengericht noch bewilligt werden.