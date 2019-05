Am frühen Freitagmorgen war der Bus auf der Autobahn 7 bei Finkenwerder auf ein Auto aufgefahren und hatte das Fahrzeug zudem in einen davor fahrenden Lastwagen geschoben, wie die Polizei mitteilte. Die Unfallursache war zunächst unklar.

DJ Bobo selbst war nicht an Bord des Busses, wie sein Management der Deutschen Presse-Agentur sagte. Der Unfall habe keinen Einfluss auf den Auftritt am Abend in der Barclaycard-Arena in Hamburg. "Das Konzert findet wie gewohnt statt."

Die Frontscheibe des Busses wurde durch den Unfall komplett zerstört. Bei dem Zusammenstoss zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Hausbruch und Hamburg-Waltershof wurden nach Polizeiangaben alle drei Fahrer leicht verletzt. Im Bus sassen auch vier Mitglieder der Technik-Crew von DJ Bobo.

Aktuelle Polizeibilder: