Tankestellenbetreiber erkennt schweizweit gesuchte Kreditkarten-Betrüger: Polizei nimmt sie fest

Am Sonntag, 26. Januar meldete sich der Betreiber eines Tankstellenshops aus Solothurn bei der Kantonspolizei Solothurn und teilte mit, dass er in seinem Shop soeben die mutmasslichen Täter wiedererkannt habe. Diese habe versucht, mit einer falschen Bankkarte zu bezahlen. «Ich habe den Mann sofort erkannt», sagte der Tankstellenshopbetreiber Mohammad Hossini gegenüber Tele M1. Im Dezember habe die Kantonspolizei Bern eine Überwachungskamera im Shop installiert. Schon damals habe er auf den Videos gesehen, wie der Betrüger für 700 Franken Lotto gespielt habe, berichtet er weiter gegenüber den Regionalsender.

Unverzüglich nach der Tat am Sonntag leitete die Polizei eine Fahndung nach dem beschriebenen Fahrzeug ein, mit welchem sich die Täterschaft vom Shop entfernt hatte und kurz darauf konnte das Auto durch eine Polizeipatrouille angehalten werden. Die beiden Rumänen im Alter von 46 und 48 Jahren wurden für weitere Ermittlungen vorläufig festgenommen und befinden sich derzeit in Untersuchungshaft.

In den letzten Monaten gingen in verschiedenen Kantonen immer wieder Anzeigen bei der Polizei ein, wonach bei diversen Personen Gelder von deren Konten abgebucht worden waren, schreibt die Kantonspolizei in einer Mitteilung. Es stellte sich heraus, dass dies mittels sogenanntem Skimming geschehen sein musste. Beim Skimming werden durch Betrüger die Daten der Bank- oder Kreditkarte der Karteninhaber auf eine andere Karte kopiert. In der Folge werden dann mit dieser Kartenkopie Geldbezüge getätigt oder sie werden als Zahlungsmittel benutzt. Bei diversen Einkäufen und Einkaufsversuchen in Geschäften und Tankstellen konnten Videoaufnahmen der Täterschaft sichergestellt werden. Im Laufe der Ermittlungen zeigte sich, dass es sich jeweils um die gleiche Täterschaft handelt.