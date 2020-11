Suizidabsichten geäussert und Beamten mit Messer angegriffen: 68-Jähriger stirbt nach Polizeieinsatz

Ein 68-jähriger Mann ist am Montagabend bei einem Polizei-Einsatz in Suhr ums Leben gekommen. Seine Partnerin hat die Polizei wegen Suizidabsichten des Mannes benachrichtigt. Am Tatort hat der Mann Drohungen gegenüber der Beamten geäussert und einen von ihnen mit einem Messer angegriffen.