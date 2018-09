Am frühen Sonntagmorgen kam es in einem Club in Weil am Rhein zu tumultartigen Szenen. Um 4.30 Uhr wurde über Notruf mitgeteilt, dass in der im Stadtteil Otterbach gelegenen Disco eine größere Schlägerei im Gange sei. Kurz darauf ging ein weiterer Anruf ein, dass geschossen worden sei.

Die Polizei zog alle verfügbaren Streifen zusammen und betrat die Disco in Schutzausstattung.

Am Eingang zur Bar lief ein heftiger Streit zwischen zwei Frauen. Die Beamten gingen dazwischen und trennten die Streitenden. Alle noch anwesenden Personen mussten das Gebäude auf Grund der unübersichtlichen Lage verlassen.

Die folgenden Ermittlungen ergaben, dass auf der Tanzfläche zwei Frauen miteinander in Streit gerieten. Als Security-Mitarbeiter eingriffen, mischten sich männliche Gäste ein und bedrängten die Sicherheitsleute.

Es kam zu einer Schlägerei mit zahlreichen Beteiligten. In deren Verlauf zog einer der Gäste eine Waffe und gab anschließend zwei Schüsse in die Decke ab. Den folgenden Tumult nutzten der Schütze und weitere Personen zur Flucht und verschwanden.

Von verletzten Personen ist derzeit nichts bekannt, berichtet die deutsche Polizei. Der Club war zum Zeitpunkt des Vorfalles noch gut besucht. Die Polizei sucht Zeugen.