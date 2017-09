Das Tier war in so schlechtem Zustand, dass es eingeschläfert werden musste, wie die Kantonspolizei Aargau am Freitag mitteilte. Der Mann war bei einem Waldspaziergang in der Nähe des Tierparks von Bad Zurzach auf die ungiftige Schlange gestossen.

Die Polizei geht davon aus, dass jemand die Python illegal im Wald am Zurzacherberg ausgesetzt hatte. "Wahrscheinlich wurde sie danach durch Füchse oder andere Wildtiere verletzt", heisst es in der Mitteilung. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zur Herkunft des Tiers machen können.