Der 54-jährige Deutsche war in einer Vierergruppe unterwegs, wie die Kantonspolizei am Sonntag mitteilte. Diese befand sich - nicht angeseilt - im Aufstieg von der Längfluh über den Feegletscher zum Alphubel. Um etwa 12.45 Uhr fiel der Mann in die Gletscherspalte.

Er wurde in einer "aufwändigen Rettungsaktion" aus der Gletscherspalte geborgen. Anschliessend wurde er verletzt ins Inselspital in Bern geflogen. Dort starb er in der Nacht auf Sonntag.