Nachdem die Suche am Montag nach dem Vermissten in der Region ergebnislos blieb, wurde ein Helikopter der Kantonspolizei Zürich, ausgerüstet mit einem IMSI-Catcher Gerät, aufgeboten.

Am gleichen Abend ortete das Gerät das Mobiltelefon des Skifahrers in einem Couloir am Orte genannt „La Combe des Genevois“. Im Couloir waren eine Skispur sowie ein Schneebrett ersichtlich.

Aufgrund der schlechten Witterungsverhältnissen musste die weitere Nachsuche und die Bergung eingestellt werden.

Am Dienstagmittag wurde der Vermisste von zwei Bergführern des Maison du Sauvetage FXB unter einer Schneedecke von mehr als einem 1.50 Metern leblos geborgen.

Die Staatsanwaltschaft ordnete eine formelle Identifikation des verstorbenen Freeriders an. Beim Opfer handelt es sich um einen 49-jährigen italienischen Staatsangehörigen mit Wohnsitz in Italien.

Aktuelle Polizeibilder vom Dezember 2017: