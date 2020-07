Sieben teilweise Schwerverletzte nach Unfall in Ebnat-Kappel SG

Die schwere Frontalkollision ereignete sich kurz nach 14 Uhr, wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilte. Die junge Automobilistin war auf der Umfahrungsstrasse in Richtung Wattwil unterwegs. Nach einer Überführung geriet ihr Auto auf die linke Fahrbahn. Dort kollidierte es frontal mit einem entgegenkommenden Personenwagen und wies diesen ab.

Anschliessend prallte die 19-Jährige frontal in ein ebenfalls entgegenkommendes zweites Auto. In den drei am Unfall beteiligten Fahrzeugen befanden sich insgesamt sieben Personen. Die Feuerwehr musste die Fahrerin des unfallverursachenden Wagens und ihren Beifahrer aus dem Auto befreien.

Nebst mehreren Patrouillen der Kantonspolizei standen zwei Helikopter der Rega, ein Einsatzleiter Sanität, zwei Rettungswagen und rund 40 Angehörige der Feuerwehr im Einsatz. Die Umfahrungsstrasse war über drei Stunden gesperrt.