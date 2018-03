Das Buch «Für immer. Die unfassbare Tat von Rupperswil und ihre Folgen» entstand in enger Zusammenarbeit mit der Autorin Franziska K. Müller. Georg Metger, der Lebenspartner der ermordeten Carla Schauer, kontaktierte im Frühling 2016 den Wörterseh Verlag, wie dieser in einer Mitteilung schreibt. Dies mit dem Wunsch, die Erfahrungen, die er im Zusammenhang mit dem Vierfachmord machen musste, in einem Buch zu verarbeiten. «Er betonte von Anfang an, dass er keinerlei kommerziellen Absichten hege, sondern seine Tantiemen spenden wolle.»