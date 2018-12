In der Nacht auf Sonntag brannte in Reinach eine selbstgebaute Waldhütte komplett nieder. Der Notruf ging kurz vor 1 Uhr bei der Polizei ein. Beim Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei Basel-Landschaft befand sich die Waldhütte in Vollbrand.

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Trotzdem wurde die Waldhütte vollständig zerstört. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft ist das Feuer im Bereiche eines selbstgebauten Pizzaofens ausgebrochen.

Verletzt wurde beim Brand niemand. Die genaue Brandursache ist noch unklar. Die Baselbieter Polizei hat die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen.