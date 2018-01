Am Dienstag in der Früh fuhr ein derzeit unbekanntes Fahrzeug auf der Autobahn A2 in Fahrtrichtung Luzern. Im Bereich des Rastplatzes Teufengraben löste sich aus derzeit noch unbekannten Gründen ein Reifen vom Rad.

In der Folge beschädigte dieser zwei nachfolgende Autos im Frontbereich. Verletzt wurde niemand. Der Lenker des unbekannten Fahrzeugs entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Aufgrund des aufgefundenen Reifens handelt es sich beim Verursacherfahrzeug vermutlich um ein schweres Motorfahrzeug (Lastwagen oder Sattelmotorfahrzeug).

Zeugenaufruf

Personen, die Angaben zum Unfall oder zum gesuchten Fahrzeug oder dessen Lenker machen können, sind gebeten, sich mit der Kantonspolizei Solothurn in Verbindung zu setzen (Telefon: 062 311 76 76).