Zwei Personen kamen ums Leben, vier Personen seien «sicher schwer verletzt», sagt Florian Schneider, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen. Am Sonntagabend, kurz vor halb sechs, war es auf der Autobahn A1 im Bürerstich zu einem schweren Unfall gekommen.

Autobahn weiterhin einspurig zu befahren

Ein ehemaliges Militärfahrzeug, das inzwischen zivil genutzt wird, hatte auf dem Pannenstreifen gestanden. Ein in Frankreich immatrikuliertes Auto prallte gegen dieses Fahrzeug. Die Insassen des Autos sowie der Insasse des ehemaligen Militärfahrzeugs wurden «sicher schwer verletzt», wie Mediensprecher Schneider sagt, zwei Frauen sterben. Die Identität der getöteten Personen ist noch nicht bekannt. Entsprechende Abklärungen wurden eingeleitet. Die Gründe des Unfalls sind ebenfalls noch ungeklärt.



Polizei und Rettung sind mit einem Grossaufgebot vor Ort. Zwei Rettungshelikopter waren ebenfalls im Einsatz. Die Autobahn ist weiterhin einspurig zu befahren an dieser Stelle. Gemäss Schneider hat sich am Sonntagabend ein leichter Stau von ein paar hundert Metern gebildet.