Schweizer Zoll verhindert Einfuhr von verbotenen Wachstumshormonen

Die Einfuhr dieser drei Produkte ist laut Sportförderungsgesetz verboten, unabhängig von der eingeführten Menge. Zollbeamte am Grenzübergang Rheinfelden-Autobahn fanden die Substanzen bei einer Kontrolle am Montag, wie die Eidgenössische Zollverwaltung am Donnerstag mitteilte. Sie entdeckten das Paket mit den Wachstumshormonen im Fussraum auf der Beifahrerseite.

Die Präparate wurden im Rahmen des polizeilichen Ermittlungsverfahrens durch die Kantonspolizei Aargau sichergestellt. Ihr Wert wird auf 3400 Franken geschätzt. Es wurde eine Busse von 500 Franken verhängt, zudem hat die Staatsanwaltschaft Rheinfelden-Laufenburg ein Verfahren eröffnet.