Schweizer Geisel in Mali von Terroristen getötet

Die französischen Behörden haben die Schweizer Behörden am Freitagnachmittag informiert, dass die Schweizer Geisel in Mali tot sei, heisst es in der Mitteilung. Die Geisel sei offenbar schon vor einem Monat von den Entführern der islamistischen Terrororganisation Jama'at Nasr al-Islam wal Muslimin (JNIM) getötet worden.

Aussenminister Cassis reagierte laut Mitteilung "mit grosser Betroffenheit" auf die Nachricht. "Ich verurteile diese grausame Tat und spreche den Angehörigen mein tief empfundenes Beileid aus." Die Schweiz werde sich dafür einsetzen, die sterblichen Überreste der Getöteten zu erhalten.