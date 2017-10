JüngsteNächsteVorherigeÄltesteDownload Täter flüchten nach Raubüberfall auf Bijouterie in Olten - CH sda - Schweizerische Depeschenagentur AG Priorität: 4 Ressort: CLJ MldZeit: 21.10.17 09:27 SDA 4 CLJ 146 rdn002 Kriminalität - ga Täter flüchten nach Raubüberfall auf Bijouterie in Olten - CH= Olten SO - Bei einem Raubüberfall auf die Uhren-Bijouterie Adam an der Hübelistrasse in Olten haben zwei Unbekannte am Freitagabend Gegenstände im Wert von mehreren Tausend Franken erbeutet. Die Täter sind auf der Flucht. Personen wurden keine verletzt.