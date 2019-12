Scheune in Waldstatt AR abgebrannt – Autofahrer holt zwei Jungs aus Wohnhaus

Dass es keine Verletzten gab, könnte einem Autolenker zu verdanken sein. Er sah die brennende Scheue in nach Waldstatt AR, fuhr gleich zum Wohnhaus und klingelte. Zwei Jungs im Alter von 10 und 13 Jahren waren alleine zuhause. Sie hatten vom Feuer noch nichts bemerkt.

Bei Ankunft der Rettungskräfte habe das Gebäude bereits in Vollbrand gestanden, teilte die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden in einer Medienmitteilung in der Nacht auf Samstag mit.

Die mit einem Grossaufgebot ausgerückten Feuerwehren von Waldstatt und Urnäsch AR hätten ein Übergreifen auf das unmittelbar nebenanstehende Wohnhaus verhindert, hiess es weiter.

Nach ersten Erkenntnissen belaufe sich der Sachschaden bei der völlig abgebrannten Scheune auf mehrere hunderttausend Franken. Zur Klärung der Brandursache wurde der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei beigezogen. (sda/nch)