Rückwärtsfahrender Lastwagen erfasst Fussgänger und verletzt ihn schwer

Laut Medienmitteilung der Polizei Baselland beabsichtigte ein 29-jähriger Lastwagenchauffeur bei einer Geschäftsliegenschaft in der Fussgängerzone Transportgut abzuholen. Deshalb fuhr er in der Rathausstrasse rückwärts in Richtung Ladeort/Törlli. Bei diesem Manöver erfasste er einen 96-jährigen Fussgänger. Dieser war zeitgleich mit seinem Rollator in der Rathausstrasse unterwegs, schreibt die Polizei.

Der 96-Jährige wurde dabei schwer verletzt und musste ins Spital gebracht werden. Der genaue Unfallhergang und die Umstände, die zum Unfall führten, werden von der Polizei noch abgeklärt.