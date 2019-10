Um 6.30 Uhr ging bei der Polizei die Meldung ein, in eine Autogarage in Neftenbach sei eingebrochen und ein schwarzer BMW der Luxusklasse gestohlen worden. Im Zuge der Fahndung wurde das gestohlene Fahrzeug in Winterthur gesichtet, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte.

Die Polizei errichtete an der Tösstalstrasse eine Strassensperre. Als der Flüchtende die Polizisten erblickte, hielt er zunächst an und gab anschliessend wieder Gas, um die Sperre zu durchbrechen. Dabei fuhr er die 39-jährige Polizistin an.

Eine weitere Polizistin konnte sich mit einem Sprung in Sicherheit bringen. Anschliessend gab sie einen Schuss auf das Fluchtfahrzeug ab. Der Autodieb fuhr jedoch unbeirrt weiter. Mehrere Polizeipatrouillen nahmen daraufhin die Verfolgung auf.

Schliesslich konnte das flüchtende Fahrzeug in Hofstetten von der Strasse gedrängt und angehalten werden. Dabei wurden mehrere Polizeifahrzeuge beschädigt. Der 20-jährige Schweizer wurde verhaftet.

Die verletzte Polizistin wurde vor Ort erstversorgt und danach mit einem Rettungswagen ins Spital gebracht. Der mutmassliche Fahrzeugdieb blieb unverletzt.